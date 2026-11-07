भोपाल -इंदौर के बाद नरसिंहपुर के ओवरब्रिज का मोड़ चर्चा का विषय, वायरल हो रहीं तस्वीरें और वीडियो

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जैसे ही इस नए ओवरब्रिज पर ट्रैफिक शुरू हुआ, इसका एक खास और घुमावदार मोड़ शहरभर में चर्चा का केंद्र बन गया है। फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं इस अनोखे और तीखे मोड़ को लेकर आम लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं, वहीं युवा इस पुल के वीडियो और फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पुल का डिजाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों और वीडियो में ओवरब्रिज के घुमावदार हिस्से पर से गुजरते वाहन साफ देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि इस पुल के निर्माण और इसके तीखे मोड़ों पर वाहन चलाने का अनुभव अपने आप में अलग है। शुरुआत में चारपहिया और बड़े वाहन चालकों को इस घुमावदार मोड़ से गुजरने में कुछ तकनीकी दिक्कतें और सतर्कता बरतनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद इसे लेकर लोगों में भारी उत्सुकता बनी हुई है।

जाम से मिली स्थाई राहत, समय की हो रही बचत भले ही इस ओवरब्रिज का डिजाइन और मोड़ चर्चाओं में है, लेकिन इससे शहरवासियों को जो सबसे बड़ी सौगात मिली है, वह है बार-बार लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति। जानकारों और दैनिक यात्रियों का मानना है कि रेल फाटक बंद रहने के दौरान जो समय और ईंधन बर्बाद होता था, उससे अब बड़ी राहत मिल गई है। पुल से आवागमन सुचारू होने से राहगीर बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, जिससे जिलावासियों ने राहत की सांस ली है।