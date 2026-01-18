मेरी खबरें
    नरसिंहपुर में ट्रक की छत पर बने सीक्रेट केबिन से निकला 25 लाख रुपये कीमत का 106 किलो गांजा

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 02:13:45 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 02:21:46 PM (IST)
    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी और उनके ट्रक के केबिन से बरामद किया गया गांजा।

    1. अलग-अलग कार्रवाईयों में 106 किलोग्राम गांजा और 31.55 ग्राम स्मैक बरामद की है
    2. मादक पदार्थों और तस्करी में प्रयुक्त ट्रक की कुल कीमत लगभग 55 लाख रुपये आंकी गई
    3. पुलिस ने इस मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नशे के कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान आपरेशन ईगल क्ला के तहत नरसिंहपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में सुआतला और स्टेशनगंज पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाईयों में 106 किलोग्राम गांजा और 31.55 ग्राम स्मैक बरामद की है। पकड़े गए मादक पदार्थों और तस्करी में प्रयुक्त ट्रक की कुल कीमत लगभग 55 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में तीन तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

    पुलिस के स्टापर को टक्कर मार भागा ट्रक, घेराबंदी कर दबोचा

    पहली कार्रवाई सुआतला थाना क्षेत्र में हुई। 15 जनवरी की रात राजमार्ग चौराहे पर पुलिस की नाकेबंदी को देख एक ट्रक (एमपी 09 एचएफ 9648) के चालक ने पुलिस स्टापर को टक्कर मारी और तेजी से बरमान की ओर भागने लगा। सुआतला पुलिस ने तत्काल बरमान चौकी को अलर्ट किया और मजबूत घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया। ट्रक रुकते ही चालक और उसका साथी भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए शकील खान और अमन कुशवाहा (निवासी जिला सीहोर) को दबोच लिया।


    ट्रक की छत पर बना था सीक्रेट बाक्स

    जब पुलिस ने ट्रक की सघन तलाशी ली, तो अधिकारी भी तस्करों की चाल देखकर हैरान रह गए। तस्करों ने ट्रक की छत के ऊपर चालाकी से एक विशेष गुप्त बाक्स (केबिन) बना रखा था, जिसमें 106 किलो गांजा छिपाया गया था। जिसकी कीमत 25 लाख रुपये के आसपास है। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वे गांजे को ओडिशा-छत्तीसगढ़ की ओर से भोपाल ले जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक और मोबाइल सहित कुल 55 लाख से अधिक का मशरूका जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

    ढाबे के पास दबिश देकर पकड़ी 3.5 लाख की स्मैक

    दूसरी कार्रवाई में 16 जनवरी को स्टेशनगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम डोकरघाट स्थित मुन्ना ढाबा के पास घेराबंदी की। यहां से पुलिस ने आरोपी आशीष कौरव निवासी ग्राम कुशमी, करेली को गिरफ्तार किया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 31.55 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपये है।

    एसपी ने टीम को सराहा

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया के मार्गदर्शन में हुई इन कार्यवाहियों में सुआतला थाना प्रभारी प्रियंका केवट, स्टेशनगंज थाना प्रभारी सौरभ पटेल सहित उपनिरीक्षक अनिल अजमेरिया, आशीष बोपचे और उनकी पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही।

