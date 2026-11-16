नरसिंहपुर में बच्चे उतार रही सीएम राइज स्कूल बस को रेत भरे तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर

इसका ताजा और डरावना उदाहरण बाल दिवस पर देखने को मिला, जब नगर परिषद के सामने बच्चों को उतारने के लिए खड़ी सीएम राइज विद्यालय की बस को रेत से भरे एक तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

नईदुनिया न्यूज, साईंखेड़ा। नगर में तेज रफ्तार डंपर और ट्रालों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारी वाहनों की यह बेलगाम रफ्तार अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही है।

बच्चे को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित बच गए।

लोग बोले- जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा

इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जब व्यस्त बाजार में स्कूल बसें तक सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी

नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि मुख्य मार्गों व स्कूलों के आसपास भारी वाहनों की गति पर कड़ी लगाम लगाई जाए, समय-सीमा तय की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

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