    MP Top News: पेंशनरों के लिए खुशखबरी, किसान ने मांगा अधिकार, मिला थप्पड़... रहस्यमय तरीके से लापता हुई छात्रा

    MP Top News Today: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कोई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। एक किसान का हाथ लगने पर तहसीलदार प्रीति चौरसिया नाराज हो गई और उन्होंने किसान को थप्पड़ मार दिया।

    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 05:53:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 05:53:18 PM (IST)
    MP Top News: एमपी की 6 बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. सिवनी हवाला मनी लूटकांड में SDOP समेत 11 पुलिसकर्मियों पर FIR
    2. MP के कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के 56% पद खाली
    3. GST का असर, अब तक केवल 54,000 करोड़ की ही हुई वसूली

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कोई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना का अनुसमर्थन किया गया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    सागर जिले के देवरी में सोमवार को कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के दौरान तहसीलदार प्रीति चौरसिया द्वारा एक किसान को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खाद वितरण के पहले टोकन लेने के लिए उमड़ी भीड़ में से एक किसान का हाथ लगने पर तहसीलदार प्रीति चौरसिया नाराज हो गई और उन्होंने किसान को थप्पड़ मार दिया। (देखें वायरल वीडियो)


    मैहर के अमरपाटन जनपद के ग्राम बड़खुरा निवासी 22 वर्षीय राजकुमारी सिंगरौल पिछले एक महीने से लापता है। वह 13 सितंबर की सुबह रोज की तरह अमरपाटन कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन न तो कॉलेज पहुँची और न ही घर लौटी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    सिवनी हवाला मनी लूट मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    प्रदेश के कॉलेजों में संसाधन के साथ-साथ शिक्षकों की भी कमी है। दो साल के अंदर 32 नए कॉलेज जरूर खोले गए, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 76 फीसद प्राध्यापक, 56 फीसद सहायक प्राध्यापक के पद खाली हैं। वहीं, प्राचार्यों के पद भी खाली हैं। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    प्रदेश को वर्ष 2025-26 में 2,90,879 करोड़ रुपये सभी माध्यमों से मिलने की उम्मीद थी लेकिन जीएसटी की दरों में किए गए सुधार से अनुमान गड़बड़ा सकता है। दरअसल, केंद्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 1,11,662 करोड़ रुपये का है लेकिन जीएसटी की नई दरों के कारण इसमें कमी संभावित है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

