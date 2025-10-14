MP Top News: पेंशनरों के लिए खुशखबरी, किसान ने मांगा अधिकार, मिला थप्पड़... रहस्यमय तरीके से लापता हुई छात्रा

सागर जिले के देवरी में सोमवार को कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के दौरान तहसीलदार प्रीति चौरसिया द्वारा एक किसान को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खाद वितरण के पहले टोकन लेने के लिए उमड़ी भीड़ में से एक किसान का हाथ लगने पर तहसीलदार प्रीति चौरसिया नाराज हो गई और उन्होंने किसान को थप्पड़ मार दिया। (देखें वायरल वीडियो)

मैहर के अमरपाटन जनपद के ग्राम बड़खुरा निवासी 22 वर्षीय राजकुमारी सिंगरौल पिछले एक महीने से लापता है। वह 13 सितंबर की सुबह रोज की तरह अमरपाटन कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन न तो कॉलेज पहुँची और न ही घर लौटी। (पूरी खबर यहां पढ़ें) सिवनी हवाला मनी लूट मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)