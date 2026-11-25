नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। ठेमी थाना क्षेत्र के ग्राम मुराच में ट्रैक्टर से कुचलकर 48 वर्षीय अधेड़ की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोप है कि पिता के उकसाने पर बेटे ने युवक पर तीन बार ट्रैक्टर चढ़ाया, जिससे उसकी मौके पर ही गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई।

पास की दुकान से गुटखा लेने जा रहे थे ग्राम मुराच निवासी लक्ष्मण पोहप सिंह पटेल बस स्टैंड के पास रानी अवंतीबाई चौराहा स्थित अपनी पंचर की दुकान पर पहुंचे थे और पास की दुकान से गुटखा लेने जा रहे थे। तभी गांव का राजेंद्र पटेल ट्रैक्टर लेकर आया और लक्ष्मण को टक्कर मार दी।

घटना से गांव में दहशत का माहौल मौके पर मौजूद राजेंद्र के पिता मन्नूलाल लोधी ने कथित तौर पर बेटे को और टक्कर मारने के लिए कहा, जिस पर राजेंद्र ने लक्ष्मण पर तीन बार ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना से गांव में दहशत का माहौल है। जमीन हड़पने की फिराक में थे आरोपी मृतक के बड़े भाई मूरत पटेल ने बताया कि आरोपित परिवार से उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। उनके अनुसार आरोपितों ने पहले भी उनकी जमीन हड़प ली थी और अब और जमीन हड़पने की फिराक में रंजिश रखते थे, इसी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया।