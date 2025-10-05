MP Top News: फ्लाईओवर पर गंदगी, चाकूबाजी से मौत; विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की रैली से जाम, मोहन भागवत का एकता संदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: 1. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र प्रबल प्रताप तोमर का शुक्रवार को जन्म दिन था, जिसमें उनके गृहगांव औरेठी पोरसा से स्वागत रैली निकाली गई। शहर की एमएस रोड पर ही लगभग 20 से 25 जगह स्टेज लगाए गए। इस बीच पूरे नगर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। इस बीच वैरियर चौराहा पर जाम में दो एंबुलेंस भी आकर फंस गई। जिसे निकलने के लिए राह तक नहीं मिल रही थी। (यहां पढ़िए पूरी खबर)

2. जबलपुर को मिली प्रदेश के सबसे लंबे वीरागंना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर की सौगात भी धीरे-धीरे कचरा, गंदगी से सराबोर होने लगी है। लोग रोजाना बड़ी संख्या में फ्लाई ओवर को देखने पहुंच रहे है, सेल्फी ले रहे और रील भी बना रहे हैं। जिस तरह फ्लाई ओवर के प्रति लोगों की दिवानगी है उस हिसाब से फ्लाई को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। (यहां पढ़िए पूरी खबर)

3. सतना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत ने बाबा सिंधी कैंप स्थित मेहर शाह दरबार के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा हम सब एक हैं, सभी सनातनी और हिंदू हैं। एक अंग्रेज ने हमें टूटा हुआ दर्पण दिखाकर अलग-अलग कर दिया था।उन्होंने कहा आज हमें अच्छे दर्पण में देखकर एक होने की आवश्यकता है। (यहां पढ़िए पूरी खबर) 4. एक सदी पूर्व ‘संघे शक्ति कलियुगे’ मंत्र के साथ आरंभ हुई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गौरवशाली यात्रा के एक और प्रसंग का साक्षी आज इंदौर बन रहा है। संघ के एक लाख पचास हजार स्वयंसेवक राष्ट्र प्रथम का भाव लिए पूर्ण गणवेश में कदमताल करते निकल रहे हैं, अलग-अलग इलाकों में यह संचलन शाम तक जारी रहेगा। राष्ट्रवाद, अनुशासन एवं त्याग का अलख जगाते ये पथ संचलन इंदौर के चार जिलों के 34 नगरों से निकाले जा रहे हैं। (यहां पढ़िए पूरी खबर)