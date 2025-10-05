मेरी खबरें
    MP Top News: फ्लाईओवर पर गंदगी, चाकूबाजी से मौत; विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की रैली से जाम, मोहन भागवत का एकता संदेश

    Top MP News Today: जबलपुर को मिली वीरागंना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर की सौगात भी धीरे-धीरे कचरा, गंदगी से सराबोर होने लगी है। कटनी में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। RSS प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने सतना में बाबा मेहर शाह दरबार के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा हम सब एक हैं, सभी सनातनी और हिंदू हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 05:51:14 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 05:53:24 PM (IST)
    MP Top News: फ्लाईओवर पर गंदगी, चाकूबाजी से मौत; विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की रैली से जाम, मोहन भागवत का एकता संदेश
    MP Top 6 News- मध्य प्रदेश की आज की 6 बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. सतना में मोहन भागवत बोले: हम सब सनातनी, हिंदू एक हैं।
    2. कटनी में पुरानी रंजिश में युवक की चाकू मारकर हत्या।
    3. कफ सिरप मौत मामले में जबलपुर की कटारिया फार्मा सील।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: 1. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र प्रबल प्रताप तोमर का शुक्रवार को जन्म दिन था, जिसमें उनके गृहगांव औरेठी पोरसा से स्वागत रैली निकाली गई। शहर की एमएस रोड पर ही लगभग 20 से 25 जगह स्टेज लगाए गए। इस बीच पूरे नगर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। इस बीच वैरियर चौराहा पर जाम में दो एंबुलेंस भी आकर फंस गई। जिसे निकलने के लिए राह तक नहीं मिल रही थी। (यहां पढ़िए पूरी खबर)

    2. जबलपुर को मिली प्रदेश के सबसे लंबे वीरागंना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर की सौगात भी धीरे-धीरे कचरा, गंदगी से सराबोर होने लगी है। लोग रोजाना बड़ी संख्या में फ्लाई ओवर को देखने पहुंच रहे है, सेल्फी ले रहे और रील भी बना रहे हैं। जिस तरह फ्लाई ओवर के प्रति लोगों की दिवानगी है उस हिसाब से फ्लाई को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। (यहां पढ़िए पूरी खबर)

    3. सतना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत ने बाबा सिंधी कैंप स्थित मेहर शाह दरबार के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा हम सब एक हैं, सभी सनातनी और हिंदू हैं। एक अंग्रेज ने हमें टूटा हुआ दर्पण दिखाकर अलग-अलग कर दिया था।उन्होंने कहा आज हमें अच्छे दर्पण में देखकर एक होने की आवश्यकता है। (यहां पढ़िए पूरी खबर)

    4. एक सदी पूर्व ‘संघे शक्ति कलियुगे’ मंत्र के साथ आरंभ हुई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गौरवशाली यात्रा के एक और प्रसंग का साक्षी आज इंदौर बन रहा है। संघ के एक लाख पचास हजार स्वयंसेवक राष्ट्र प्रथम का भाव लिए पूर्ण गणवेश में कदमताल करते निकल रहे हैं, अलग-अलग इलाकों में यह संचलन शाम तक जारी रहेगा। राष्ट्रवाद, अनुशासन एवं त्याग का अलख जगाते ये पथ संचलन इंदौर के चार जिलों के 34 नगरों से निकाले जा रहे हैं। (यहां पढ़िए पूरी खबर)

    5.कटनी शहर में चाकूबाजी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। एक बार फिर से माधवनगर थाना क्षेत्र में आधी रात युवक पर तीन लोगों ने चाकुओं से हमला किया। घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना राबर्ट लाइन की है और दोनों पक्ष के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने तीन आरोपितों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। (यहां पढ़िए पूरी खबर)

    6. जबलपुर के नौदराब्रिज स्थित कटारिया फार्मा को सील किए जाने की कार्रवाई रविवार दोपहर को आरंभ हुई। जिला प्रशासन कि इस कार्रवाई में क्षेत्रीय ओमती थाना और औषधि विभाग से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। खबर लिखे जाने तक यह प्रक्रिया चल रही है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से जिन बच्चों की मौत हुई है वह दवा यहीं से सप्लाई हुई थी गौरतलब है कि कटारिया फार्मा को ऐसे समय सील किया जा रहा है जबकि सोमवार को मुख्यमंत्री का नगर दौरा प्रस्तावित है। (यहां पढ़िए पूरी खबर)

