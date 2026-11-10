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नरसिंहपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के घर पर जलता कंबल फेंका, कार और दो बाइकें जलीं

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरसे कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति बोले- फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पंप चलाना नहीं जानते थे कर्मचारी त्योहार पर सीएमओ के अवकाश पर जाने पर भी उठाए सवाल।

By VARIJ BAJPAIEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 12:37:48 PM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 12:37:48 PM (IST)
नरसिंहपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के घर पर जलता कंबल फेंका, कार और दो बाइकें जलीं
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति के पैतृक निवास पर जुटी भीड़। नईदुनिया

HighLights

  1. प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उठे सवाल
  2. आग लगने की घटना के बाद अफरातफरी
  3. लोग मदद के बजाए वीडियो बनाते रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। दीपावली की रात्रि को जिला मुख्यालय के इंदिरा वार्ड में इतवारा बाजार के पास स्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति के पैतृक निवास पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब उनके पोर्च पर खड़ी कार और दो बाइकों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई।

सड़क की ओर पोर्च के गेट पर खड़ी थी कार

शाम करीब छह बजे बिजली गुल होने के बाद सड़क की ओर पोर्च के गेट पर खड़ी कार के पिछले टायर के पास कोई जला हुआ कंबल फेंक गया, जिससे टायर में आग लग गई।

दीवार होने के कारण आग अधिक फैल नहीं पाई

देखते ही देखते आग ने पूरी कार और दो बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि पोर्च की पक्की छत और चारों तरफ दीवार होने के कारण आग अधिक फैल नहीं पाई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलने के काफी देर बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया।


जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए

अगले दिन सोमवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने आयोजित पत्रकारवार्ता में इस पूरी घटना का हवाला देते हुए नगर पालिका और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए।

पत्रकार वार्ता में प्रशासनिक लापरवाही पर उठाए गंभीर सवाल

प्रजापति ने कहा कि दीपावली जैसे बड़े पर्व पर नरसिंहपुर सहित पूरे प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता सामने आई है, जिससे जन-धन की सुरक्षा दांव पर लगी रही।

फायर ब्रिगेड लगभग 40 मिनट की देरी से पहुंची

उन्होंने अपनी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उनके घर के पास आग लगने की सूचना तत्काल देने के बावजूद नगरपालिका की फायर ब्रिगेड लगभग 40 मिनट की देरी से पहुंची, जबकि घटनास्थल नगरपालिका कार्यालय से महज पांच से सात मिनट की दूरी पर है।

फायर ब्रिगेड गाड़ी में पर्याप्त पानी ही नहीं था

आरोप लगाया कि पहली फायर ब्रिगेड गाड़ी में पर्याप्त पानी ही नहीं था, वहीं दूसरी गाड़ी के कर्मचारी पंप चलाने की तकनीक से तक परिचित नहीं थे। एक गाड़ी में पानी का अभाव था तो दूसरी में प्रेशर नहीं बन पा रहा था। उस वक्त बिजली बंद होने के कारण घर के मोटर पंप का भी उपयोग नहीं किया जा सका।

सीएमओ की छुट्टी और फायर टैक्स पर कड़े सवाल

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) अवकाश पर थे, तो वे व्यवस्थाएं किसके भरोसे छोड़कर गए थे और उन्हें छुट्टी किसने दी?

सुरक्षा के नाम पर भारी-भरकम टैक्स वसूला जा रहा है

उन्होंने कहा कि गत वर्ष की तुलना में इस बार नगरपालिका द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स में लगभग दोगुनी वृद्धि की गई है, जिसमें फायर टैक्स भी शामिल है। जब नागरिकों से सुरक्षा के नाम पर भारी-भरकम टैक्स वसूला जा रहा है, तो आपातकाल में ऐसी लचर व्यवस्था क्यों सामने आ रही है?

सीमाओं के विस्तार के प्रस्ताव पर भी चिंता जताई

उन्होंने शहर की सीमाओं के विस्तार के प्रस्ताव पर भी चिंता जताते हुए कहा कि जब वर्तमान शहरी क्षेत्र की व्यवस्थाएं ही नहीं संभल पा रही हैं, तो सात-आठ किलोमीटर तक सीमाएं बढ़ाने के बाद सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

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