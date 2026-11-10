नरसिंहपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के घर पर जलता कंबल फेंका, कार और दो बाइकें जलीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। दीपावली की रात्रि को जिला मुख्यालय के इंदिरा वार्ड में इतवारा बाजार के पास स्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति के पैतृक निवास पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब उनके पोर्च पर खड़ी कार और दो बाइकों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई।

सड़क की ओर पोर्च के गेट पर खड़ी थी कार शाम करीब छह बजे बिजली गुल होने के बाद सड़क की ओर पोर्च के गेट पर खड़ी कार के पिछले टायर के पास कोई जला हुआ कंबल फेंक गया, जिससे टायर में आग लग गई। दीवार होने के कारण आग अधिक फैल नहीं पाई देखते ही देखते आग ने पूरी कार और दो बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि पोर्च की पक्की छत और चारों तरफ दीवार होने के कारण आग अधिक फैल नहीं पाई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलने के काफी देर बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया।

जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए अगले दिन सोमवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने आयोजित पत्रकारवार्ता में इस पूरी घटना का हवाला देते हुए नगर पालिका और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। पत्रकार वार्ता में प्रशासनिक लापरवाही पर उठाए गंभीर सवाल प्रजापति ने कहा कि दीपावली जैसे बड़े पर्व पर नरसिंहपुर सहित पूरे प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता सामने आई है, जिससे जन-धन की सुरक्षा दांव पर लगी रही। फायर ब्रिगेड लगभग 40 मिनट की देरी से पहुंची उन्होंने अपनी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उनके घर के पास आग लगने की सूचना तत्काल देने के बावजूद नगरपालिका की फायर ब्रिगेड लगभग 40 मिनट की देरी से पहुंची, जबकि घटनास्थल नगरपालिका कार्यालय से महज पांच से सात मिनट की दूरी पर है। फायर ब्रिगेड गाड़ी में पर्याप्त पानी ही नहीं था आरोप लगाया कि पहली फायर ब्रिगेड गाड़ी में पर्याप्त पानी ही नहीं था, वहीं दूसरी गाड़ी के कर्मचारी पंप चलाने की तकनीक से तक परिचित नहीं थे। एक गाड़ी में पानी का अभाव था तो दूसरी में प्रेशर नहीं बन पा रहा था। उस वक्त बिजली बंद होने के कारण घर के मोटर पंप का भी उपयोग नहीं किया जा सका।