नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। शहर के खैरीनाका क्षेत्र में तेज रफ्तार आल्टो कार ने जमकर उत्पात मचाया। भारी वाहनों को रोकने के लिए ड्यूटी पर तैनात जवान को टक्कर मारने के इरादे से रॉन्ग साइड में पहुंची।

युवती के दोनों पैरों में फ्रैक्चर आया है

कार ने सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। युवती के दोनों पैरों में फ्रैक्चर आया है।

ऑटो की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया

हादसे में विक्रम और मुस्कान सड़क पर गिरकर घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने ऑटो की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

बासादेही नयाखेड़ा निवासी विक्रम कौरव ने बताया कि गांव की परिचित मुस्कान को लेकर पीजी कॉलेज जा रहे थे। इसी दौरान खैरीनाका पर सामने से रॉन्ग साइड में आ रही चारपहिया गाड़ी ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।

ड्राइवर ने जाते हुए कहा कि बच गया साला