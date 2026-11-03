नरसिंहपुर में जरजोला रोड पर युवकों ने छात्र को बेल्ट और लात-घूंसों से पीटा, वीडियो भी बनाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। कोतवाली थाना अंतर्गत जरजोला रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास रविवार की दोपहर 18 वर्षीय युवक को पांच-छह लड़कों ने मिलकर लात-घूंसों और बेल्ट से बेरहमी से पीटा।

पूरी घटना का वीडियो भी बनाया

हमलावर न सिर्फ सरेराह युवक को पीटते रहे, बल्कि उन्होंने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। राहगीरों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने किसी की एक नहीं सुनी।

बस स्टैंड के पास स्थित चौपाटी आया था

ऊसरी गोरखपुर निवासी सोनू पिता कमलेश चौधरी नरसिंहपुर में अपने फूफा के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा है। रविवार दोपहर वह किसी काम से नए बस स्टैंड के पास स्थित चौपाटी आया था।

जबरन अपने साथ जरजोला रोड ले गए

इसी दौरान कुछ युवक मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और उसे जबरन अपने साथ जरजोला रोड ले गए। वहां ले जाकर उसके साथ लात-घूसों व बेल्ट से मारपीट की गई।

प्रेम प्रसंग के चलते मनमुटाव चल रहा था

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच प्रेम प्रसंग के चलते मनमुटाव चल रहा था, जिसकी परिणति इस गंभीर घटना के रूप में हुई। मारपीट करने वाले युवकों में कुछ उसके अपने गांव के थे और कुछ नरसिंहपुर के रहने वाले हैं।