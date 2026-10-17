नरसिंहपुर में विवाद के बाद जा रहे थे थाने, ड्राइवर का गला पकड़कर घुमाया स्टेयरिंग; अनियंत्रित कार नदी में समाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। आपसी विवाद के बाद थाने ले जाए जा रहे एक युवक ने चलती कार में ड्राइवर की गर्दन दबोचकर स्टेयरिंग घुमा दिया, जिससे अनियंत्रित ऑल्टो कार पुलिया से सीधे नीचे नदी में जा समाई। ग्रामीणों ने त्वरित तत्परता दिखाई गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद साहसी ग्रामीणों ने त्वरित तत्परता दिखाते हुए पानी में डूबी कार से चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। थाने लाते वक्त हुआ खतरनाक घटनाक्रम कार ड्राइवर पवन सेन ने बताया कि उनके घर पर बड़े पापा के लड़के संदीप सेन द्वारा उनके पिता गनेश सेन के साथ अचानक गाली-गलौज और विवाद किया जा रहा था। संदीप सेन समेत चार लोग सवार थे मामले को सुलझाने और कानूनी कार्रवाई के लिए वे लोग संदीप को पकड़कर आल्टो कार से सुआतला थाना ले जा रहे थे। इस वाहन में ड्राइवर पवन सेन के अलावा उनके पिता गनेश सेन, छोटा भाई अब्बू सेन और विवाद करने वाला युवक संदीप सेन समेत चार लोग सवार थे।

रास्ते में संदीप लगातार हंगामा कर रहा था पवन के मुताबिक, बम्हनी से थाने आने के दौरान रास्ते में संदीप लगातार हंगामा कर रहा था। थाने पहुंचने से पहले उसने अपनी जिद के चलते दो बार चलती कार का स्टेयरिंग जबरन घुमाने की कोशिश की ताकि वाहन रुक जाए। इसी दौरान जब कार एक नदी की छोटी पुलिया से गुजर रही थी।