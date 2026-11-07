नरसिंहपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गन्ना किसानों के 5.02 करोड़ रुपये दबाने पर महाकोशल शुगर मिल सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिले में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करने पर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बचई स्थित महाकोशल शुगर मिल को सील कर दिया। मिल प्रबंधन द्वारा किसानों के करोड़ों रुपये का भुगतान नहीं किया गया।

प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मिल सील की इस मामले में कलेक्टर न्यायालय से आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) जारी किया गया था। इसके बावजूद करीब चार महीने बीत जाने पर भी बकाया राशि जमा नहीं की गई। आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मिल को सील करने की कार्रवाई की।