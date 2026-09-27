नरसिंहपुर में चलती कार में लगी भीषण आग, कुछ ही मिनटों में जलकर राख; ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। स्टेशन गंज थाना अंतर्गत केंद्रीय जेल के पीछे अंडरपास के पास रविवार सुबह एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि समय रहते चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को सड़क किनारे रोककर अपनी जान बचा ली।

चलती कार से उठा धुआं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विपतपुरा निवासी डॉक्टर फरीद खान किसी आवश्यक कार्य से अपनी इंडिगो कार से शहर की ओर आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंडरपास क्रॉस किया, कार के बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए डॉक्टर फरीद ने तुरंत वाहन को सड़क किनारे खड़ा किया और सुरक्षित बाहर निकल आए।