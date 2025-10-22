'गोबर उठाने में शर्म है तो गौ सेवा का ढोंग न करें...', मंत्री प्रह्लाद पटेल ने गौ सेवा पर दिया दो टूक बयान

नईदुनिया न्यूज, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले की बहोरिपार ग्राम पंचायत में बुधवार को मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत निर्मित गौशालाओं में गोवर्धन एवं गौ पूजन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गौ सेवा के वास्तविक अर्थ पर जोर देते हुए समाज की दिखावटी सोच पर तीखी टिप्पणी की।
मंत्री पटेल ने अपने संबोधन में गौ सेवा को केवल दान या पूजा तक सीमित रखने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि हमें गोबर उठाने में शर्म आती है तो गौ सेवा करने का ढोंग नहीं करना चाहिए। पैसे से गौ सेवा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि असली गौ सेवा तब होती है जब लोग स्वयं गौशाला में जाकर शारीरिक श्रम करें और गौवंश के प्रति सच्ची भावना रखें।
मंत्री श्री पटेल ने पुरानी ग्रामीण परंपराओं को याद करते हुए चिंता व्यक्त की कि अब लोग अपने गौवंश को बेसहारा छोड़ रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे गौ सेवा को सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा का माध्यम समझें। उन्होंने देसी गाय के गोबर की महत्ता बताते हुए कहा कि इसकी तत्वीय क्षमता बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने में सक्षम है।
उन्होंने चेताया कि यदि हमने देसी नस्लों को नहीं बचाया, तो भविष्य में गोबर की ज़रूरत होने पर हमारे पास गायें ही नहीं बचेंगी। कार्यक्रम में स्थानीय जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, गौ सेवकों और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।