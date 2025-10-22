'गोबर उठाने में शर्म है तो गौ सेवा का ढोंग न करें...', मंत्री प्रह्लाद पटेल ने गौ सेवा पर दिया दो टूक बयान

नईदुनिया न्यूज, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले की बहोरिपार ग्राम पंचायत में बुधवार को मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत निर्मित गौशालाओं में गोवर्धन एवं गौ पूजन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गौ सेवा के वास्तविक अर्थ पर जोर देते हुए समाज की दिखावटी सोच पर तीखी टिप्पणी की।

दिखावे की सेवा पर आपत्ति मंत्री पटेल ने अपने संबोधन में गौ सेवा को केवल दान या पूजा तक सीमित रखने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि हमें गोबर उठाने में शर्म आती है तो गौ सेवा करने का ढोंग नहीं करना चाहिए। पैसे से गौ सेवा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि असली गौ सेवा तब होती है जब लोग स्वयं गौशाला में जाकर शारीरिक श्रम करें और गौवंश के प्रति सच्ची भावना रखें।