पन्ना में स्वास्थ्य विभाग की फिर बड़ी लापरवाही... डॉक्टर की दहलीज पर किसान ने तोड़ा दम, डॉक्टर पर नशे में होने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना जिले में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के आमनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के अभाव में 55 वर्षीय किसान की डॉक्टर की दहलीज में मौत हो गई। जिसके बाद स्वजनों ने डॉक्टर के शासकीय बंगले के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी लगने के बाद अमानगंज पुलिस मौके पर पहुंची है।
मृतक के भतीजे सुजय राजा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार 21 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे ग्राम डहर्रा निवासी अजय पाल सिंह 55 वर्षीय जो कृषि कार्य करते है। उन्हें अचानक गैस का दर्द हुआ। जिसके बाद स्वजन तत्काल ही उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमनगंज लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर आशीष तिवारी की ड्यूटी होने के बाद भी वह मौजूद नहीं थे। स्वजन मरीज को तत्काल उनके शासकीय आवास पर उन्हें लेकर गए।
स्वजनों का आरोप है कि वह घर बाहर दवा और इंजेक्शन लिए हुए खड़े रहे और डॉक्टर को बुलाते रहे इस दौरान उनकी पत्नी तीन बार बाहर आई मगर डॉक्टर साहब बाहर नहीं आये। जब किसान ने करीब 35 मिनिट बाद उनकी दहलीज पर दम तोड़ दिया तब डॉक्टर साहब बाहर निकले।
यह भी पढ़ें- 'मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को...', सुसाइड नोट लिखकर हेड कांस्टेबल लापता, बालाघाट मालखाना मामले में आया नया मोड़
मृतक के भतीजे सुजय का आरोप है कि डॉक्टर काफी मात्रा में शराब का सेवन किए हुए थे। जब वह बाहर आये तो मृतक के पुत्र रजऊ से बहस करने लगे। घटना के बाद स्वजनों व ग्रामवासियों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया स्वजनों की मांग है कि बीएमओ को हटाया जाए और उन पट मामला दर्ज किया।