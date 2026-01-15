मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'तू मर जाएगा तब भी नहीं आऊंगी', पत्नी के इन शब्दों से टूटा युवक, फेसबुक लाइव के बाद की आत्महत्या

    नरसिंहपुर के खैरी नाका में 32 वर्षीय प्रमोद मेहरा ने फेसबुक लाइव पर पीड़ा साझा करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी से विवाद और बच्चों से दू ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 02:55:39 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 02:55:39 PM (IST)
    'तू मर जाएगा तब भी नहीं आऊंगी', पत्नी के इन शब्दों से टूटा युवक, फेसबुक लाइव के बाद की आत्महत्या
    युवक ने घर में फांसी लगा ली। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. फेसबुक लाइव कर आत्महत्या का कारण बताया।
    2. पत्नी से विवाद और बच्चों से दूरी पीड़ा बनी।
    3. ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए।

    नरसिंहपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत खैरी नाका में गुरुवार सुबह एक हृदयविदारक घटना सामने आई। खैरी नाका निवासी 32 वर्षीय प्रमोद पिता पतिराम मेहरा ने पहले फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या का कारण बताया। कुछ ही समय बाद घर में फांसी लगा ली।

    परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रमोद और उसकी पत्नी सरिता के बीच मामूली पारिवारिक विवाद हुआ था। उसके बाद पत्नी अपनी दो छोटी बच्चियों को लेकर मायके ग्राम बगासपुर चली गई। प्रमोद ने कई बार पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन वह लौटने को तैयार नहीं हुई। बच्चियों को भी साथ भेजने से मना कर दिया।


    सुबह फेसबुक लाइव में जाहिर की पीड़ा

    गुरुवार सुबह करीब 7 बजे प्रमोद ने फेसबुक पर लाइव वीडियो के माध्यम से अपनी पीड़ा साझा की। वीडियो में उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी के साथ कोई मारपीट नहीं की। 8 तारीख को मामूली झगड़ा हुआ था, उसी से नाराज होकर पत्नी मायके चली गई। वह उसे लेने गया तो पत्नी ने लौटने से इनकार कर दिया। बच्चियों को भी साथ भेजने नहीं दिया, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

    वीडियो में प्रमोद भावुक होकर रो पड़ा। उसने कहा कि पत्नी से कहा था कि यदि वह मर जाएगा तो भी क्या वह नहीं आएगी, इस पर पत्नी ने कथित तौर पर कहा कि “तू मर जाएगा तब भी मैं नहीं आऊंगी।” प्रमोद ने वीडियो में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को सबसे ज्यादा सोहन भड़का रहा है। ससुर और जड़सास दोनों ने मिलकर उसका घर तोड़ दिया। जीतू भी आया था। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। जबकि घर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ लाकर रखता हूं। परसों मैं पत्नी को लेने गया था, तो शाम को बोल दिया कि तू मर जाएगा तब भी तेरे साथ नहीं जाएंगे। फिर प्रमोद ने कहा कि अब उसे यहां नहीं आना चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    कोतवाली थाना प्रभारी गौरव चाटे ने बताया कि मामले में मर्ग प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। फेसबुक पर सामने आए वीडियो में लगाए गए आरोपों को जांच का आधार बनाया जा रहा है। संबंधित सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और जांच के उपरांत तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.