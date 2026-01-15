'तू मर जाएगा तब भी नहीं आऊंगी', पत्नी के इन शब्दों से टूटा युवक, फेसबुक लाइव के बाद की आत्महत्या

नरसिंहपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत खैरी नाका में गुरुवार सुबह एक हृदयविदारक घटना सामने आई। खैरी नाका निवासी 32 वर्षीय प्रमोद पिता पतिराम मेहरा ने पहले फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या का कारण बताया। कुछ ही समय बाद घर में फांसी लगा ली।

परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रमोद और उसकी पत्नी सरिता के बीच मामूली पारिवारिक विवाद हुआ था। उसके बाद पत्नी अपनी दो छोटी बच्चियों को लेकर मायके ग्राम बगासपुर चली गई। प्रमोद ने कई बार पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन वह लौटने को तैयार नहीं हुई। बच्चियों को भी साथ भेजने से मना कर दिया।

सुबह फेसबुक लाइव में जाहिर की पीड़ा

गुरुवार सुबह करीब 7 बजे प्रमोद ने फेसबुक पर लाइव वीडियो के माध्यम से अपनी पीड़ा साझा की। वीडियो में उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी के साथ कोई मारपीट नहीं की। 8 तारीख को मामूली झगड़ा हुआ था, उसी से नाराज होकर पत्नी मायके चली गई। वह उसे लेने गया तो पत्नी ने लौटने से इनकार कर दिया। बच्चियों को भी साथ भेजने नहीं दिया, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

वीडियो में प्रमोद भावुक होकर रो पड़ा। उसने कहा कि पत्नी से कहा था कि यदि वह मर जाएगा तो भी क्या वह नहीं आएगी, इस पर पत्नी ने कथित तौर पर कहा कि “तू मर जाएगा तब भी मैं नहीं आऊंगी।” प्रमोद ने वीडियो में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को सबसे ज्यादा सोहन भड़का रहा है। ससुर और जड़सास दोनों ने मिलकर उसका घर तोड़ दिया। जीतू भी आया था। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। जबकि घर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ लाकर रखता हूं। परसों मैं पत्नी को लेने गया था, तो शाम को बोल दिया कि तू मर जाएगा तब भी तेरे साथ नहीं जाएंगे। फिर प्रमोद ने कहा कि अब उसे यहां नहीं आना चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए।