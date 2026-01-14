नरसिंहपुर में चीचली के ग्राम बारहा बड़ा में हाइवा की टक्कर से एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर/चीचली। जिले के चीचली थाना अंतर्गत ग्राम बारहा बड़ा में बुधवार दोपहर एक सड़क हादसा सामने आया है। रेत से भरे एक हाइवा और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में एक ग्रामीण की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर ग्राम बारहा बड़ा के समीप रेत से भरे हाइवा (क्रमांक एमपी 15 एचए 1607) और एक बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक पर दो लोग सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार नर्मदा प्रसाद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, उनके साथी नवल ठाकुर को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि नर्मदा प्रसाद अपने निजी कार्य से वापस घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

प्रशासनिक एवं पुलिस कार्यवाही

सूचना मिलते ही चीचली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस के आने से पहले ही वाहन चालक मौके से प्रस्थान कर चुका था। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। घायल नवल ठाकुर को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गाडरवारा सिविल अस्पताल भेजा गया है।

जनप्रतिनिधि और परिजनों की मांग

घटना की सूचना पाकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता पटेल भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचीं। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सड़कों पर चलने वाले भारी वाहनों और ओवरलोडिंग की जांच की जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। साथ ही, उन्होंने मृतक के परिजनों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता दिलाने की बात भी कही। वर्तमान में पुलिस द्वारा पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। परिजनों ने प्रशासन से न्याय और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की अपील की है।