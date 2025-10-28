जीजा की हत्या के लिए साली ने रची खौफनाक साजिश, पहले सोशल मीडिया से लिया आईडिया, फिर दी पचास हजार की सुपारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में मंगलवार को पुलिस ने एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। इस मामले में, एक महिला ने अपने ही जीजा की हत्या की सुपारी देकर उसे मौत के घाट उतरवा दिया। हत्या की यह साजिश इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि आरोपित महिला ने सोशल मीडिया पर ड्रम में डेड बॉडी भरने से जुड़े वीडियो को देखकर इससे प्रेरणा ली थी और पूरी योजना बनाई।

हत्या के लिए दी 50 हजार की सुपारी पुलिस की जांच में सामने आया कि करीब 25 दिन पहले निधि साहू ने अपने जीजा सृजन साहू की हत्या के लिए साहिल और एक नाबालिग लड़के को पचास हजार रुपये की सुपारी दी थी। योजना के तहत, निधि ने भाई दूज के दिन अपने जीजा सृजन को बहन को छोड़ने के बहाने गांव बुलाया। इसके बाद सृजन को स्विफ्ट कार में बैठाया गया और वारदात को अंजाम दिया गया, जहां उसे पेट में दोनों ओर से चाकू मारकर निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया।