नरसिंहपुर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- सनातन की बात करने वाले पहले गुरुओं का सम्मान करें

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। अपने गुरु स्थान झोतेश्वर प्रवास पर पहुंचे ज्योतिष्पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातन धर्म, युवाओं और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। सनातन धर्म के गुरुओं की अवहेलना हो रही उन्होंने कहा कि एक तरफ सनातन को बढ़ाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के दोनों गुरुओं की अवहेलना हो रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन की बात करते हैं, उन्हें पहले सनातन के गुरुओं का सम्मान करना चाहिए।

सनातन धर्म की व्याख्या किए जाने पर भी सवाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नेताओं और अन्य लोगों द्वारा सनातन धर्म की व्याख्या किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम को भगवान नहीं मानते और डंडे को गुरु मानने की बात करते हैं, वे सनातन धर्म को क्या बढ़ावा देंगे।