नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। निवारी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम बारह छोटा में नीट परीक्षा में असफल होने के बाद कथित तौर पर तनाव में आई 17 वर्षीय युवती ने चूहामार दवा खा ली। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अलग-अलग अस्पतालों में लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान गुरुवार रात उसकी मौत हो गई। शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में युवती के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतिका के भाई ने बताया कि उसकी बहन ने नीट परीक्षा के लिए आवेदन किया था। परीक्षा देने के बाद वह सफल नहीं हो पाई थी। इसके बाद से वह पिछले करीब एक सप्ताह से मानसिक तनाव में थी। इसी दौरान 24 नवंबर को उसने घर में रखी चूहामार दवा खा ली।

करेली सिविल अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिले उल्टियां होने पर परिजन उसे पहले नजदीकी डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन वहां उपचार नहीं मिला और बाहर ले जाने की सलाह दी गई। इसके बाद उसे करेली सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिले। परिजन युवती को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि, परिजन उसे जबलपुर ले जाने के बजाय नरसिंहपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले गए। यहां उपचार के दौरान गुरुवार रात उसने दम तोड़ दिया।