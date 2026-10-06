मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

नरसिंहपुर में आधी रात दुकान में घुसा चोर, दो दर्जन से अधिक मोबाइल ले गया; वारदात सीसीटीवी में कैद

दुकान में दाखिल होकर अलमारियों व काउंटर से फोन निकालते साफ नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जांच की गति तेज कर दी ...और पढ़ें

By VARIJ BAJPAIEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 05:52:56 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 05:52:56 PM (IST)
नरसिंहपुर में आधी रात दुकान में घुसा चोर, दो दर्जन से अधिक मोबाइल ले गया; वारदात सीसीटीवी में कैद
दुकान में वारदात को अंजाम देता चोर। सौजन्‍य सीसीटीवी फुटेज 

HighLights

  1. पुलिस फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी
  2. मंगलवार को घटना का वीडियो सामने आया
  3. काउंटर से मोबाइल निकालते नजर आ रहा है

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। शहर के मुख्य बाजार स्थित प्रकाश मोबाइल शॉप में चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपये मूल्य के मोबाइल फोन पार कर दिए। गाडरवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई इस बड़ी वारदात में अज्ञात चोर दुकान के अंदर घुसकर करीब दो दर्जन से अधिक कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। चोरी गए मोबाइलों की अनुमानित कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। घटना के बाद से क्षेत्र के व्यापारियों में हड़कंप व्याप्त है।

रात एक बजे घुसे चोर, वीडियो आया सामने

यह घटना 30 सितंबर की रात की है, जिसकी पूरी वारदात दुकान में स्थापित सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंगलवार को घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें रात करीब एक बजे चोर दुकान के भीतर घुसे।

फुटेज खंगाल रही पुलिस, जल्द खुलासे का दावा

दुकान संचालक की शिकायत दर्ज होने के पश्चात पुलिस ने मामले की गहन छानबीन आरंभ कर दी है। पुलिस दुकान व आसपास के प्रतिष्ठानों में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग भी खंगाल रही है, ताकि आरोपितों का सुराग लगाया जा सके।


थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की पतासाजी जारी है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर चोरी गए मोबाइलों की बरामदगी की जाएगी।

यह भी पढ़ें- जबलपुर में झाड़ू लगाने को लेकर महिलाओं में विवाद, दोस्त के साथ रची मौत की साजिश; दो गिरफ्तार