नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर में एक किसान से अभद्रता और मारपीट के आरोप के बाद जमकर हंगामा हुआ। झामर गांव निवासी किसान गोविंद सिंह पटेल उपज बेचने के लिए मंडी पहुंचे थे। आरोप है कि अनाज मिलाने से रोकने के दौरान मंडी में पदस्थ आउटसोर्स महिला कर्मचारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए चप्पल से प्रहार किया।

घटना की जानकारी मिलते ही मंडी परिसर में मौजूद अन्य किसान एकत्र हो गए और विरोध जताते हुए मंडी सचिव के नाम शिकायत पत्र सौंपा। सूचना मिलने पर स्टेशनगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिससे काफी देर तक मंडी में गहमागहमी का माहौल बना रहा।