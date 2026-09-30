नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। मप्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति का चलती कार में स्टंट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नरसिंहपुर जिले के बरहटा क्षेत्र का बताया जा रहा है।

हाथ फैलाकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं वीडियो में नीर प्रजापति एक चलती काली फॉर्च्यूनर कार का दरवाजा खोलकर बाहर लटके हुए हैं और हाथ फैलाकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। नरसिंहपुर में पूर्व विस अध्यक्ष के बेटे का चलती कार पर स्टंट करते वीडियो वायरल, एस्काॅर्ट गाड़ियों और पुलिस की मौजूदगी पर सवाल pic.twitter.com/PNJxEIlwZy — NaiDunia (@Nai_Dunia) September 30, 2026 पीछे लाल-नीली बत्ती लगी गाड़ियां हूटर बजाते दिखी वायरल वीडियो की खास बात यह है कि इस गाड़ी के पीछे लाल-नीली बत्ती लगी गाड़ियां हूटर बजाते हुए चलती दिखाई दे रही हैं।दावा किया जा रहा है कि ये गाड़ियां उन्हें एस्कॉर्ट कर रही थीं, हालांकि इन गाड़ियों की आधिकारिक स्थिति की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।