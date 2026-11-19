नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया में जमीनी विवाद में पुरानी आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। दोनों पक्षों के करीब पांच लोग घायल हुए मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के करीब पांच लोग घायल हुए हैं, जिनमें तीन की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया। घटना का दो दिन पुराना वीडियो बुधवार को सामने आया है।

पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पुरानी आपसी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। घटना के बाद दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने कुल आठ लोगों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।