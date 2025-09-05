MP के सीएचसी में युवती ने लगाया नर्सिंग ऑफिसर पर छेड़छाड़ का आरोप, FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, गोटेगांव। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक महिला ने पुरुष नर्सिंग ऑफिसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। यह घटना बुधवार रात की है, जब युवती सीने में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल आई थी। पुलिस ने आरोपी नर्सिंग ऑफिसर रोहित सेन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

अधिकारी और आरोपी ने आरोपों को नकारा अस्पताल के बीएमओ एसएस धुर्वे के मुताबिक, युवती रात करीब 11 बजे अपने दोस्त के साथ अस्पताल आई थी। उन्होंने बताया कि सीने या ब्लड प्रेशर की जांच के दौरान शरीर को छूना एक सामान्य और आवश्यक प्रक्रिया है, जिस पर युवती ने आपत्ति जताई।