MP के सीएचसी में युवती ने लगाया नर्सिंग ऑफिसर पर छेड़छाड़ का आरोप, FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, गोटेगांव। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक महिला ने पुरुष नर्सिंग ऑफिसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। यह घटना बुधवार रात की है, जब युवती सीने में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल आई थी। पुलिस ने आरोपी नर्सिंग ऑफिसर रोहित सेन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
अस्पताल के बीएमओ एसएस धुर्वे के मुताबिक, युवती रात करीब 11 बजे अपने दोस्त के साथ अस्पताल आई थी। उन्होंने बताया कि सीने या ब्लड प्रेशर की जांच के दौरान शरीर को छूना एक सामान्य और आवश्यक प्रक्रिया है, जिस पर युवती ने आपत्ति जताई।
वहीं, नर्सिंग ऑफिसर रोहित सेन ने सभी आरोपों को झूठा बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने सीनियर डॉक्टर के निर्देश पर एक महिला नर्स, रजनी सिंह मुड़िया, की मौजूदगी में ही युवती की जांच की थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अन्य चिकित्सक भी इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि युवती जांच के बाद चली गई थी, लेकिन बाद में उसने ये आरोप लगाए।
