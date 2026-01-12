जंगल में नाले के किनारे लगा रखे थे गांजे के 20 हजार पौधे, नीमच के रामपुर में पुलिस ने किए जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच, रामपुरा। नीमच जिले की रामपुरा पुलिस ने 11 जनवरी 2026 को दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए मुखबीर द्वारा बताये स्थान ग्राम डायली के जंगल मे नाले के किनारे गेहूं, तुलसी व सरसों के खेतों में नाले की तरफ गांजे की पौधे लगाए गए थे। पुलिस ने यहां से 20 हजार पौधे जब्त किए हैं जिनका वजन 11 क्विंटल 25 किलोग्राम बताया गया है। इनकी कीमत 1.12 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में जमीन के मालिकों के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

पहले हुई कार्रवाई में जब्त हुए 5 हजार पौधे, गेहूं और तुलसी के पौधों के बीच लगा रखा था गांजा गेहूं और तुलसी के पौधों के बीच गांजे की अवैध खेती की जा रही थी, जिसका खुलासा जिले की रामपुरा पुलिस ने किया है। पुलिस ने मौके से गांजे के 5 हजार पौधे जब्त किए हैं। मामले में अज्ञात आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गहनता से जांच की जा रही है। जिले में कुकड़ेश्वर के बाद रामपुरा पुलिस ने गांजे की अवैध खेती के मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

मप्र में सिर्फ नीमच, मंदसौर और रतलाम जिले के जावरा विकासखंड में अफीम की खेती होती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा अफीम नीति के अनुसार केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो किसानों को लाइसेंस जारी कर अफीम की खेती का अधिकार देता है लेकिन बीते 2 माह में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अफीम उत्पादक क्षेत्र नीमच में गांजे की अवैध खेती भी पैर पसारने लगी है। ऐसे ही एक मामले में जिले की रामपुरा पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है। रामपुरा टीआई विजय सागरिया व टीम ने मुखबिर की पुख्ता सूचना के आधार पर शनिवार को थाना क्षेत्र के ग्राम करनीखेड़ा में दबिश दी। पुलिस टीम ने गांव में नाले के किनारे गेहूं और तुलसी के पौधों के बीच बोई गई गांजे की अवैध खेती पकड़ी।