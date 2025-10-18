धनतेरस पर 348 हितग्राहियों को मिला अपना आवास, CM मोहन यादव ने कराया वर्चुअल गृह प्रवेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। धनतेरस पर शहर के 348 हितग्राहियों को 39 करोड़ 26 लाख रुपये के आवास मिले। उन्हें मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने वर्चुअल गृह प्रवेश कराया और शुभकामनाएं देते हुए तीन हितग्राहियों से सीधा संवाद भी किया। शहर के समीप ग्राम कनावटी से पहले नगर पालिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 315 ईडब्ल्यूएस, एलआइजी और एमआइजी फ्लैट का निर्माण कराया है। इसके अलावा लगभग 33 व्यावसायिक भूखंड भी हैं। लोकार्पण समारोह में डा. मोहन यादव के साथ जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया वर्चुअल जुड़ीं।

हो रहा विकास, मिलेगा रोजगार- मुख्यमंत्री इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच की हवाई पट्टी पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर संचालित हो रहा है। स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। जल्द ही नीमच से हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। धामनिया-झांझरवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो चुका है। जल्द फूड क्लस्टर का काम शुरू होगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। भादवा माता मालवा की नहीं बल्कि हमारे मप्र की वैष्णो देवी हैं, उनके मंदिर और लोक का निर्माण भी जल्द पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है।