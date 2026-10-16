नीमच में भाजपा नेता और उसके 5 साथियों पर हमला, जमीन विवाद में 12-15 लोगों ने बोला धावा, फायरिंग-पथराव में 6 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। जिले में भाजपा जिला मंत्री और साथियों पर दर्जनभर से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने भाजपा जिला मंत्री की तरफ फायरिंग भी की है। इस हमले में छह लोगों को चोट आई है। बघाना पुलिस ने इस घटनाक्रम में चार नामजद आरोपितों व उनके साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फायरिंग के आरोपों की जांच की जा रही है।

हिंगोरिया में जमीन देखने के दौरान विवाद और हमला प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घटना शुक्रवार दोपहर तीन से साढ़े तीन बजे के बीच की है। भाजपा जिला मंत्री रोशन वर्मा व साथी महू-नीमच रोड स्थित ग्राम हिंगोरिया में एक कृषि भूमि देखने गए थे। उन्हें दलाल कान्ह सिंह ने कॉल कर बुलाया था और यह जमीन राजू नाम के व्यक्ति की होने की जानकारी दी थी। रोशन वर्मा व साथी बताए गए स्थान पर पहुंचकर दलाल और जमीन मालिक का इंतजार कर रहे थे, इसी दौरान लगभग 12 से 15 लोग मौके पर पहुंचे और वहां से जाने को कहा।