इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नीमच-मंदसौर जिले को इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात मिल रही है। चीता परियोजना से नीमच-मंदसौर क्षेत्र देश के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। ग्रीनको कंपनी के प्रोजेक्ट से 1920 मेगावाट बिजली पैदा होगी। बिजली के मामले में प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा।

इससे पहले मनासा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का भव्य रोड शो हुआ। इस दौरान सड़क के दोनों ओर जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रदेश के मुखिया ने भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और आभार व्यक्त किया।

डिजिटल डेस्क, भोपाल/नीमच। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीमच को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मनासा के मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 271.99 करोड़ रुपए की लागत के 111 विकास, निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अल्प वर्षा को देखते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग 6-4 के तहत किसानों को हर संभव मदद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गांव-गांव तक पक्की सड़क, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा के बाद लोक निर्माण विभाग (भवन) के 124.87 करोड़ लागत के 13 सड़क निर्माण एवं मजबूतीकरण कार्य किए जाएंगे। नगर पालिका नीमच के 1.10 करोड़ लागत के चांदीपुरा एप्रोच से श्याम बुद्धिन दरगाह तक सीसी रोड निर्माण कार्य किया जाएगा।

इसी क्रम में नीमच जिले के मनासा, जावद, नीमच और मल्हारगढ़ क्षेत्र में विकास कार्यों की यह बड़ी सौगात दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा, किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग (भवन) नीमच के 21.82 करोड़ लागत के 8 कार्य किए जाएंगे। इनमें शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में फर्नीचर, एसी, वॉल पैनल, ग्रीन हाउस, साउंड सिस्टम एवं इलेक्ट्रिक इत्यादि लगाए जाएंगे। सब-जेल जावद में जी+1 के ड्यूप ब्लॉक आवास गृह निर्माण किया जाएगा।

नीमच में भादवामाता मंदिर के शिखर का निर्माण

नीमच में 50 सीटर अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास क्र. 03 का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा श्री भादवामाता मंदिर जिला नीमच में शेड निर्माण, पार्किंग निर्माण, श्री भादवामाता मंदिर जिला नीमच में 70 दुकानों का निर्माण, सामनवती जिला नीमच में नेताजी सुभाषचंद्र बोस 50 सीटर बालिका छात्रावास निर्माण तथा जिला नीमच में भादवामाता मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य किया जाएगा।

उच्च स्तरीय पुल और मिशन पंचायत के होंगे काम

जल संसाधन विभाग के 9 करोड़ लागत की 2 लघु सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (सेतु) के 4.95 करोड़ लागत के मनासा में सीतामऊ रोड के नाले पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 32.89 करोड़ लागत के 6 कार्य किए जाएंगे।

इनमें मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना अंतर्गत नवीन गौशाला निर्माण, विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला निर्माण तथा नीमच जिले अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र नीमच, जावद, मनासा में कुल 19 आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य किए जाएंगे।

30 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा

मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के 42.24 करोड़ लागत के 30 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। नगर परिषद मनासा के 5.71 करोड़ लागत के आरएलबी चौराहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य किए जाएंगे। स्विमिंग पूल बनाया जाएगा।

शिक्षा विभाग के 5.80 करोड़ लागत के 4 कार्य किए जाएंगे। इनमें शासकीय कन्या उमावि जीरन, शासकीय उमावि सरवानिया महाराज एवं शासकीय उमावि देवरी खवासा में फिजिक्स-केमेस्ट्री-बायोलॉजी लैब तथा शिक्षा विभाग अंतर्गत मिशन पंचायत के कार्य सम्मिलित हैं।