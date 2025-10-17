मेरी खबरें
    नीमच में कांग्रेस कार्यकर्ता को पवन खेड़ा के RSS को लेकर दिए बयान का स्टेटस लगाना पड़ा भारी, पुलिस ने भेजा जेल

    नीमच के सिंगोली के कांग्रेस कार्यकर्ता ख्वाजा हुसैन को पवन खेड़ा की आरएसएस के खिलाफ प्रेसवार्ता का स्टेटस लगाने पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज किया। कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप से ख्वाजा हुसैन की जमानत हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 08:59:24 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 09:22:12 AM (IST)
    ख्वाजा हुसैन ने वॉट्सएप पर लगाया था स्टेटस।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगोली-नीमच। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रेसवार्ता का स्टेट्स लगाना सिंगोली के एक कार्यकर्ता को भारी पड़ गया। पुलिस ने उसके खिलाफ न केवल प्रकरण दर्ज किया बल्कि शांत भंग करने के आरोप में जेल भेज दिया। इस घटनाक्रम की गूंज राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेताओं तक पहुंची तो उन्होंने स्थानीय नेता व संगठन की मदद से कार्यकर्ता की जमानत कराई। अब यह मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।

    विगत दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरएसएस के खिलाफ एक प्रेसवार्ता को संबोधित किया था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा था- इस संगठन में भेड़ की खाल पहनकर भेड़िए छिपे बैठे हैं। 100 साल मनाया जा रहा है, सिक्का जारी हो रहा, डाक टिकट जारी हो रहा और अंदर कुछ और ही चल रहा है। उनकी प्रेसवार्ता और पोस्ट के इस अंश को सिंगोली में कांग्रेस के पूर्व जिला संगठन सचिव पंकज तिवारी ने अपने वॉट्सएप ग्रुप न्याय का हक मिलने तक में प्रसारित किया।


    प्रेसवार्ता के इस अंश को सिंगोली-रावतभाटा रोड पर बजरंग व्यायामशाला के सामने पंचर की दुकान संचालित करने वाले ख्वाजा हुसैन ने 13 अक्टूबर को खुद के मोबाइल के स्टेट्स पर लगा लिया, जिसे कुछ ही लोगों ने दिखा था। थोड़ी देर बाद पुलिस उन्हें पकड़कर सिंगोली थाने ले गई और प्रकरण दर्ज कर रात में छोड़ दिया। अगले दिन 14 अक्टूबर को दोबारा थाने बुलाकर शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई कर तहसीलदार के आदेश पर जेल भेज दिया।

    इस बात की जानकारी सोशल मीडिया से पवन खेड़ा को लगी तो उन्होंने पंकज तिवारी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष तरूण बाहेती से चर्चा कर ख्वाजा हुसैन की जमानत कराई। इस दौरान उन्होंने ख्वाजा हुसैन के परिवार से संपर्क कर बातचीत भी की। अब यह मामला उठाकर कांग्रेस नेता मप्र की भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं।

    एक निगाह में एफआईआर और पुलिस कार्रवाई

    वार्ड नंबर 1 नई आबादी सिंगोली के ख्वाजा हुसैन पुत्र सुबराती मेवाती आयु 62 वर्ष के खिलाफ सिंगोली थाने में 13 अक्टूबर की रात 11.05 बजे अपराध क्रमांक 166 धारा 223 व 196 1 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दर्ज कर मोबाइल जब्त किया। 14 अक्टूबर को ख्वाजा हुसैन के खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई कर सिंगाेली में तहसीलदार के समक्ष पेश किया, जहां से जेल भेज दिया। 15 अक्टूबर को कांग्रेस नेता पंकज तिवारी ने वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर जमानत कराई।

    कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर लिखा

    मप्र के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लिखा- नीमच जिले के सिंगोली में कांग्रेस कार्यकर्ता ख्वाजा हुसैन 62 वर्ष को पुलिस ने दो दिन पूर्व पार्टी का एक बयान व्हाट्सएप स्टेट्स पर लगाने के कारण एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। जब आज यह मामला पवन खेड़ा के संज्ञान में आया, तब उनकी मदद की गई और देर शाम वे जेल से रिहा हो गए।

    कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा- मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार कितनी डरपोक है कि एक निर्दोष व्यक्ति को मेरी आरएसएस के खिलाफ की गई प्रेसवार्ता को शेयर करने पर सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि वो मुस्लिम है। मैं ख्वाजा हुसैन के परिवार के संपर्क में हूं और कांग्रेस जिलाध्यक्ष व पंकज तिवारी के हस्तक्षेप से अभी अभी उनकी जमानत पर रिहाई हुई है।

    कांग्रेस कार्यकर्ता का पक्ष

    कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रेसवार्ता के अंश नगर के कई व्हाट्सग्रुप में प्रसारित हो रहे हैं लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई की गई। मैंने प्रेसवार्त के अंश तैयार नहीं किए थे, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में आए अंश को स्टेट्स पर लगाया था। सिंगोली टीआइ ने मारपीट कर मुझे प्रताड़ित किया और तहसीलदार से बात कर जेल भेज दिया। मैं मीडिया से भी जुड़ा हूं। मेरे मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर रखा है। - ख्वाजा हुसैन, कांग्रेस कार्यकर्ता सिंगोली

    सिंगोली पुलिस का पक्ष

    ख्वाजा हुसैन के खिलाफ लगभग 8 अपराध पूर्व से दर्ज है। उसे पूर्व में समझाइश दी गई थी लेकिन जिले में कलेक्टर के आदेश से त्योहारी को देखते धारा 163 लागू हैं, इसके बावजूद ख्वाजा हुसैन ने लोक सेवक के आदेश की अनदेखी करते इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की। उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज विधिवत् कार्रवाई की। शांति भंग करने के आरोप में जेल भेजा गया। मारपीट करने सहित अन्य आरोप बेबुनियाद है। - बीएल भाभर, टीआई सिंगोली

    उनके खिलाफ की गई कार्रवाई निंदनीय है

    मेरे वॉट्सएप ग्रुप से राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रेसवार्ता के अंश उठाकर स्टेट्स लगाने पर ख्वाजा हुसैन के खिलाफ सिंगोली पुलिस ने न केवल प्रकरण दर्ज किया बल्कि उन्हें थाने बुलाकर प्रताड़ित और अपमानित किया। शांति भंग करने के आरोप में जेल भेज दिया। पवन खेड़ा और दिग्विजय सिंह के दखल के बाद मैंने व जिला कांग्रेस ने उनकी जमानत कराई। ख्वाजा हुसैन कांग्रेस कार्यकर्ता होकर पंचर की दुकान चलाते हैं, उनकी खिलाफ की गई कार्रवाई निंदनीय है। - पंकज तिवारी, पूर्व जिला संगठन सचिव कांग्रेस नीमच

    भाजपा नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे

    जिले में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। भाजपा नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत सिंगोली के कांग्रेस कार्यकर्ता ख्वाजा हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। इसके पहले भी अठाना के एक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। उसके साथ मारपीट भी की गई। पूर्व में भी महज पुतला दहन करने पर भी 18 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया, जो कि निंदनीय है। - तरूण बाहेती, जिलाध्यक्ष कांग्रेस नीमच

