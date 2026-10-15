बिजली कटौती को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा, नीमच में जावद ग्रिड घेरा; साढ़े तीन घंटे तक लगाया जाम

नईदुनिया न्यूज, जावद (नीमच) : ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती और सीमित समय तक विद्युत आपूर्ति से परेशान किसानों का आक्रोश सामने आ गया। सोमवार सुबह किसानों ने जावद स्थित बिजली ग्रिड का घेराव कर नीमच-जावद मार्ग पर चक्काजाम कर दिया।

सुबह 7 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन करीब 10.30 बजे तक चला। तीन घंटे से अधिक समय तक चले चक्काजाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और आवागमन प्रभावित हुआ। मौके पर विद्युत विभाग के अधिकारियों, एसडीओपी और तहसीलदार ने पहुंचकर किसानों से चर्चा की।

विभाग की ओर से दो दिन में समस्या के निराकरण का लिखित आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने जाम खोल दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि तय समय में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 10 घंटे में से दो घंटे ही मिल रही बिजली किसानों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति का कोई भरोसा नहीं रह गया है। रात और दिन में बार-बार बिजली बंद होने से सिंचाई के काम प्रभावित हो रहे हैं। किसानों के अनुसार, कई बार रात 12 बजे से बिजली बंद हो जाती है और सुबह तक आपूर्ति बहाल नहीं होती। उनका आरोप है कि करीब 10 घंटे की अवधि में मुश्किल से दो घंटे बिजली मिल रही है। कुछ किसानों ने बताया कि रात में लगभग एक घंटे और दिन में दो घंटे बिजली मिलने से खेती संबंधी काम पूरे करना मुश्किल हो रहा है। सेगवा, बरखेड़ा कमलिया सहित कई गांवों के किसान पहुंचे जावद ग्रिड से जुड़े सेगवा, बरखेड़ा कमलिया, मोरका, सुवाखेड़ा, महेशपुरिया, बाव और कुंडला सहित आसपास के गांवों के किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। किसान सुनील धाकड़, योगेश अहीर, बरखेड़ा के नरेश पाटीदार, हरिशंकर धाकड़ और लोकेश जाड़ोतिया ने बताया कि लगातार बिजली कटौती के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका कहना है कि खेती के महत्वपूर्ण समय में नियमित बिजली मिलना जरूरी है। बार-बार आपूर्ति बाधित होने से सिंचाई की योजना प्रभावित होती है और किसानों को रात में भी खेतों पर इंतजार करना पड़ता है।