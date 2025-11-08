मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शराब के नशे में धुत्त ASI ने अपनी गाड़ी से बाइकों को मारी टक्कर, एक शिक्षक की मौके पर मौत; 2 बच्चे समते 4 लोग गंभीर

    नीमच जिले के जावद-भरभड़िया रोड पर शुक्रवार को नशे में धुत्त पुलिसकर्मी ने बाइक चालकों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 1 शिक्षक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दो बच्चे, 1 महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हैं। एएसआई को निलंबित कर दिया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 10:57:08 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 11:02:25 AM (IST)
    शराब के नशे में धुत्त ASI ने अपनी गाड़ी से बाइकों को मारी टक्कर, एक शिक्षक की मौके पर मौत; 2 बच्चे समते 4 लोग गंभीर
    शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने किया एक्सीडेंट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जावद: नीमच जिले के जावद-भरभड़िया रोड पर शुक्रवार रात करीब 8 बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गया। हादसे में बाइक सवार ज्ञानोदय आईटीआई कॉलेज के शिक्षक दशरथ पिता की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में उनकी पत्नी ललिता (35), बेटा हर्षित (10) और बेटी जया (6) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक अन्य बाइक सवार अठाना निवासी भोपाल पिता नारायण सिंह (44) भी इस हादसे में घायल हुए।

    दशरथ अपने परिवार के साथ नीमच से जावद लौट रहे थे। हादसा भरभड़िया गांव की घाटी के पास हुआ।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जावद थाने में पदस्थ एएसआई मनोज यादव ने अपनी गाड़ी से सामने से आ रही दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। वाहन का नंबर HR 99 ABS (Temp) 1491 बताया गया है।


    घटना के बाद लोगों और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तत्काल जिला अस्पताल नीमच पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दशरथ को मृत घोषित कर दिया। बाकी घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर किया गया है।

    ASI के वाहन में मिली शराब की बोतल

    स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्घटना के बाद एएसआई मनोज यादव वाहन के पास मौजूद थे और नशे की हालत में दिखाई दे रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन से शराब की गंध आ रही थी तथा कार से शराब की एक बोतल और एक खाली गिलास मिलने की बात भी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि चालक ने चार वाहनों को टक्कर मारी, जिनमें दो बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुईं।

    सूचना मिलते ही नीमच केंट थाना प्रभारी वीरेंद्र झा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को थाने भिजवाया। वहीं इस घठना को लेकर लोगों में भारी रोष है।

    ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन

    हादसे में दो छोटे बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी।

    यह भी पढ़ें- MP के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 32 माह का एरियर छह प्रतिशत ब्याज के साथ मिलेगा

    ASI निलंबित, मामला दर्ज

    नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने प्रारंभिक जांच के आधार पर एएसआई मनोज यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.