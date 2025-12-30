MP के नीमच जिले में रजनीगंधा में एमडी ड्रग मिलाकर कर रहे थे काला कारोबार, दो गिरफ्तार

रजनीगंधा पाउच में मिलाकर एमडी ड्रग बेचने के मामले में नीमच सिटी पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 36 ग्राम एमडी ड्रग, एक मोटर साइकिल, रजनीगंधा के पाउच सहित अन्य सामग्री जब्त की है। इस प्रकरण में एक अन्य आरोपित पहले से ही नीमच केंट पुलिस की गिरफ्त में है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। नीमच जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है।

नीमच सिटी थाना प्रभारी पुष्पा सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मनासा रोड स्थित पीजी कॉलेज, मनासा नाका और आसपास के क्षेत्रों में एक युवक रजनीगंधा पाउच में एमडी ड्रग मिलाकर युवाओं को बेच रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कॉलेज के समीप तलाई क्षेत्र, इंदिरा नगर नीमच निवासी सचिन पुत्र दिनेशदास बैरागी (उम्र 24 वर्ष) को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से 36 ग्राम एमडी ड्रग और रजनीगंधा के 10 पाउच बरामद किए गए।

लंबे समय से कर रहे अवैध मादक पदार्थ का कारोबार

पूछताछ में सचिन की निशानदेही पर पुलिस ने ग्वालटोली निवासी यश उर्फ राकी पुत्र अनिल शर्मा को गिरफ्तार किया। उसके पास से मादक पदार्थ तस्करी में प्रयुक्त मोटर साइकिल भी जब्त की गई।

आगे की पूछताछ में यह भी सामने आया कि सचिन बैरागी, यश उर्फ राकी और नीमच निवासी सलमान उर्फ छोटू पुत्र शाबिर खान मिलकर लंबे समय से अवैध मादक पदार्थ कारोबार में संलिप्त थे।

नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी पुलिस

पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। मामले में वांछित आरोपित सलमान उर्फ छोटू पहले से ही नीमच केंट थाने की हिरासत में है। पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है।