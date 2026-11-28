नईदुनिया प्रतिनिधि। नीमच जिले में पुलिस विभाग के करीब 16 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस सूची में जिले में चार चौकियों के प्रभार में बदलाव किया गया है। जिले के एसपी राजेश व्यास ने गुरुवार को एक तबादला सूची जारी की, जिसमें 16 पुलिस अधिकारी प्रभावित हुए हैं।

चार चौकियों के प्रभार में बदलाव जारी तबादला सूची के अनुसार जाट चौकी प्रभारी एसआई नरेंद्र सिंह राठौर को डीकेन चौकी प्रभारी बनाया गया है। वहीं नीमच केंट थाने के एसआई भगवत सिंह को जाट चौकी, जावद थाने के एसआई लक्ष्मण सिंह चौहान को कंजार्डा और नीमच सिटी थाने के एसआई शिवराज सिंह खींची को सरवानिया महाराज चौकी प्रभारी बनाया गया है।