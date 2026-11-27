राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेशभर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में पदस्थ करीब 59 क्लर्कों के तबादले कर दिए हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे कर्मचारियों की है, जो पिछले 10 से 15 वर्षों से एक ही कार्यालय में जमे हुए थे।