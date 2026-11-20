नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। शहर के समीप ग्राम जमुनिया कला में एक मीडियाकर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से बहुप्रसारित हुए हैं। मारपीट और विवाद के बाद मीडियाकर्मी और दूसरा पक्ष थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने शिकायत को जांच में लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटनाक्रम गुरुवार सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच का बताया जाता है।

तालाब की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाने पर हुआ विवाद ग्राम जमुनिया कला के कन्हैयालाल शर्मा मीडिया जगत से जुड़े हैं और पिछले लंबे समय से जमुनिया कला तालाब की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग कर जानकारी भी संग्रहित की। गुरुवार सुबह वे गांव में ही सरपंच विनोद जायसवाल से चर्चा कर रहे थे, इसी दौरान तीन से चार लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने कन्हैयालाल शर्मा से विवाद कर मारपीट की। इस दौरान उन्हें धमकाया भी गया।