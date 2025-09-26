MP में विधवा से की पहले दोस्ती, फिर किया प्रेम विवाह, अब पत्नी को कर रहा बदनाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, पोहरी। छर्च थानांतर्गत ग्राम हिनौतिया एक युवक ने साथ में पढ़ने वाली विधवा युवती से पहले तो दोस्ती और इसके बाद प्रेम विवाह कर लिया। अब वह सोशल मीडिया पर महिला के अश्लील व आपत्तिजनक मैसेज भेजकर बदनाम कर रहा है। महिला ने अपने ससुरालवालों पर उसे मारने-पीटने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा कर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।

पहले दोस्ती की फिर प्रेम विवाह जानकारी के अनुसार पेाहरी निवासी 28 वर्षीय ज्योति जाटव की शादी सबलगढ़ निवासी से हुई थी, शादी के कुछ दिनों बाद ही पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद ज्योति अपने मायके लौट आई और पढ़ाई करने लगी। इसी दौरान ज्योति की मुलाकात साथ में पढ़ने वाले हिनौतिया निवासी 25 वर्षीय सुनील जाटव से हुई। सुनील जाटव ने ज्योति से दोस्ती की और इसके बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने समाज और परिवार की सहमति से वर्ष 2024 में प्रेम विवाह कर लिया।