नई अफीम नीति जारी : किसानों के लिए बढ़ी चुनौती, अगले साल 5.9 किलो मॉर्फिन उपज पर ही मिलेगी पात्रता

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच : अफीम की खेती करने वाले किसानों के लिए लाइसेंस की शर्तें जारी हो गई हैं। केंद्रीय राजस्व विभाग ने फसल वर्ष 2026-27 के लिए अफीम पोस्त की खेती की सामान्य लाइसेंसिंग अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार पात्रता के लिए पिछले वर्ष की मॉर्फिन उपज को आधार बनाया गया है, जबकि वर्ष 2027-28 में लाइसेंस की पात्रता के लिए उपज का मानक बढ़ाकर 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि नए प्रावधानों के अनुसार, फसल वर्ष 2025-26 में अफीम की खेती करने वाले ऐसे काश्तकार लाइसेंस के पात्र होंगे, जिन्होंने प्रति हेक्टेयर औसतन 4.4 किलोग्राम या उससे अधिक मॉर्फिन उपज दर्ज कराई थी। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 के लिए अपील मंजूर होने वाले किसानों तथा मृतक पात्र काश्तकारों के वैध उत्तराधिकारी और नामांकित वारिस भी निर्धारित शर्तों के तहत लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।