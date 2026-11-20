नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। शहर के समीप ग्राम बिसलवास बामनिया में गुरुवार को दो पक्षों में विवाद सामने आया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पिस्टल लहराकर धमकाने का आरोप लगाया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह विवाद नीमच सिटी थाना क्षेत्र के ग्राम बिसलवास बामनिया में हुआ है।

कार की टक्कर के बाद पिस्टल लहराकर धमकाने का आरोप एक पक्ष के दीपक नागदा और स्वजन बाबूलाल नागदा का आरोप है कि गांव के फतेहलाल उर्फ महावीर नागदा ने पहले कार से टक्कर मारकर बाइक का इंडिकेटर तोड़ दिया और आपत्ति लेने पर पिस्टल लहराकर धमकाने की बात कही। उन्होंने फतेहलाल उर्फ महावीर नागदा पर अवैध धंधों में लिप्त होने का आरोप लगाया है।