नीमच रेलवे स्टेशन पर दो करोड़ रुपये से अधिक से बना गुड्स शेड दो साल बाद भी अधूरा, नहीं मिल पा रही सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच : रेलवे स्टेशन पर दो साल से अधिक समय से दो करोड़ से अधिक की लागत से बन रहा गुड्स शेड अधूरा पड़ा है। पैदल पुल भी अधूरा पड़ा है। धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के कारण करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी यात्री सुविधाओं से वंचित है। वहीं रेलवे के स्तर पर निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के दावे किए जा रहे हैं।

पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में नीमच प्रमुख रेलवे स्टेशन है। सन 1880 में स्थापित होने के कारण रेलवे स्टेशन को हेरिटेज श्रेणी में रखा गया है। मॉडल स्टेशन योजना में शामिल स्टेशन के विकास के लिए रेलवे निरंतर काम कर रहा है।

पूर्व में करोड़ों रुपये के विकास कार्य कराने के बाद रेलवे ने प्लेटफार्म नंबर 3 पर माल गोदाम के स्थान पर गुड्स शेड का निर्माण कार्य शुरू कराया। करीब दो करोड़ से अधिक की लागत से गुड्स शेड का निर्माण कार्य जारी है। पैदल पुल भी बनाया जा रहा है लेकिन निर्माण की गति बेहद धीमी है। दो साल से अधिक समय से निर्माण अधूरा पड़ा है, जिसके कारण एक ओर जहां निर्माण की लागत बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर यात्री भी सुविधा से वंचित है।

निर्माण में देरी का प्रभाव

तय समय सीमा में निर्माण पूर्ण नहीं हो पा रहा है।

निर्माण में देरी का असर लागत बढ़ने के रूप में सामने आ रहा है।

रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं से वंचित है।

ट्रेनों की आवाजाही के दौरान एकमात्र पैदल पुल पर यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है।

सुविधाएं नीमच को मिलना चाहिए नहीं मिल पा रही हैं