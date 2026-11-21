नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना की रत्नगर्भा धरती ने इस वर्ष भी हीरों की चमक बिखेरी है। हीरा कार्यालय में अब तक 175 हीरे जमा हो चुके हैं। इन हीरों का कुल वजन 387.21 कैरेट और अनुमानित कीमत तीन करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

हीरे की अंतिम नीलामी दिसंबर 2024 में हुई थी। इसके बाद से हीराधारक नीलामी का इंतजार कर रहे हैं। हीरा पारखी अनुपम सिंह का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण नीलामी नहीं हो पा रही है। 2024 में जब नीलामी हुई थी, तब एक डॉलर की कीमत करीब 85 रुपये थी, जो अब बढ़कर 92 रुपये से ज्यादा हो गई है।