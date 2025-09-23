Panna के जेके सीमेंट प्लांट में दर्दनाक हादसा, नीचे गिरने से मजदूर की हुई मौत, सिर धड़ से हुआ अलग

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत आने वाले पुरैना में जेके सीमेंट प्लांट में कार्यरत मजदूर की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। वही जानकारी लगने के बाद प्लांट के अधिकारी एवं पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।

पैर फिसलने से मरीज की मौत प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना में मंगलवार 23 सितंबर सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। जहां पंजाब का रहने वाला एक युवक बिल्डिंग का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे जा गिरा और नीचे रखी अन्य मशीनरी से टकराने से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वही घटना के बाद वहां काम कर रहे अन्य मजदूरों में चीख पुकार मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई हैं।