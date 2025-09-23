Panna के जेके सीमेंट प्लांट में दर्दनाक हादसा, नीचे गिरने से मजदूर की हुई मौत, सिर धड़ से हुआ अलग

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत आने वाले पुरैना में जेके सीमेंट प्लांट में कार्यरत मजदूर की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। वही जानकारी लगने के बाद प्लांट के अधिकारी एवं पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना में मंगलवार 23 सितंबर सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। जहां पंजाब का रहने वाला एक युवक बिल्डिंग का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे जा गिरा और नीचे रखी अन्य मशीनरी से टकराने से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वही घटना के बाद वहां काम कर रहे अन्य मजदूरों में चीख पुकार मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई हैं।
जब इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हादसे की जानकारी मिली है कानून व्यवस्था बनाये रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीओपी पवई एवं थाना प्रभारी सिमरिया मौके पर पहुंच गये है और जांच में लगे है। उन्होंने कहा कि अभी मृतक मजदूर का नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कंपनी में आज कौन-कौन मजदूर काम कर रहे थे इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे ही स्पष्ट होता है आपको जानकारी बता दी जाएगी।