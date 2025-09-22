मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Vidisha में मां दुर्गा की मूर्ति पर पथराव, मुस्लिम बच्चों ने फेंके पत्थर, भारी हंगामे के बाद पिता से लिखवाया माफीनामा

    MP News: सोमवार शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र के बजरिया जय कॉम्प्लेक्स के पास मां काली की प्रतिमा निकल रही थी। जैसे ही झांकी खाई रोड से बजरिया तरफ पहुंची, तभी कुएं के पास रहने वाले मुस्लिम परिवार के छह से आठ वर्ष तक के कुछ बच्चों ने भीड़ पर पत्थर फेंक दिए। इसके बाद हंगामा हो गया।

    By Ajay Jain
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 10:32:53 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 10:32:53 PM (IST)
    Vidisha में मां दुर्गा की मूर्ति पर पथराव, मुस्लिम बच्चों ने फेंके पत्थर, भारी हंगामे के बाद पिता से लिखवाया माफीनामा
    विवाद के बाद मौके पर लगी भीड़ को हटाते हुए पुलिस।

    HighLights

    1. देवी प्रतिमा ले जा रहे लोगों पर बच्चों ने फेंके पत्थर
    2. विदिशा में हिंदूवादी संगठनों ने किया काफी हंगामा
    3. भारी हंगामे के बाद पिता से लिखवाया माफीनामा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। प्रतिपदा पर स्थापित करने के लिए देवी प्रतिमा लेकर मंडप की ओर जा रहे लोगों पर कुछ बच्चों ने पत्थर फेंक दिए। इससे कुछ लोगों के चोटें भी आईं। उसके बाद हंगामा हो गया। एक पत्थर प्रतिमा को भी लगा है। हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस और हिंदू उत्सव समिति के लोगों के समक्ष बच्चों के पिता ने लिखित माफीनामा देने के साथ ही प्रायश्चित स्वरूप गायों को एक हजार रुपये की घास खिलवाई। उसके बाद मामला शांत हुआ।

    मुस्लिम बच्चों ने फेंके पत्थर

    सोमवार शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र के बजरिया जय काम्प्लेक्स के पास मां काली की प्रतिमा निकल रही थी। जैसे ही झांकी खाई रोड से बजरिया तरफ पहुंची, तभी कुएं के पास रहने वाले मुस्लिम परिवार के छह से आठ वर्ष तक के कुछ बच्चों ने भीड़ पर पत्थर फेंक दिए। इसके बाद हंगामा हो गया। सीएसपी अतुल सिंह ने कहा कि झांकी निकलने के दौरान कुछ लोगों को पत्थर लगने से मामूली चोटें आई हैं, बच्चों का विवाद था।

    यह भी पढ़ें- MP हाईकोर्ट के फैसले के बाद 14 वर्षीय बच्ची को मिली गर्भपात की अनुमति, माता-पिता भी हुए सहमत

    पिता से लिखवाया माफीनामा

    एसडीएम ने कहा कि बच्चों का मामला था, शांत हो गया है। इधर सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी ने बताया कि मुस्लिम परिवार के बच्चों से गलती हो गई थी। उनके पिता ने गलती मानते हुए अपनी ओर से लिखित माफीनामा दिया और गायों को घास डाला। मामला उसी वक्त शांत हो गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.