Vidisha में मां दुर्गा की मूर्ति पर पथराव, मुस्लिम बच्चों ने फेंके पत्थर, भारी हंगामे के बाद पिता से लिखवाया माफीनामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। प्रतिपदा पर स्थापित करने के लिए देवी प्रतिमा लेकर मंडप की ओर जा रहे लोगों पर कुछ बच्चों ने पत्थर फेंक दिए। इससे कुछ लोगों के चोटें भी आईं। उसके बाद हंगामा हो गया। एक पत्थर प्रतिमा को भी लगा है। हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस और हिंदू उत्सव समिति के लोगों के समक्ष बच्चों के पिता ने लिखित माफीनामा देने के साथ ही प्रायश्चित स्वरूप गायों को एक हजार रुपये की घास खिलवाई। उसके बाद मामला शांत हुआ।

मुस्लिम बच्चों ने फेंके पत्थर सोमवार शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र के बजरिया जय काम्प्लेक्स के पास मां काली की प्रतिमा निकल रही थी। जैसे ही झांकी खाई रोड से बजरिया तरफ पहुंची, तभी कुएं के पास रहने वाले मुस्लिम परिवार के छह से आठ वर्ष तक के कुछ बच्चों ने भीड़ पर पत्थर फेंक दिए। इसके बाद हंगामा हो गया। सीएसपी अतुल सिंह ने कहा कि झांकी निकलने के दौरान कुछ लोगों को पत्थर लगने से मामूली चोटें आई हैं, बच्चों का विवाद था।