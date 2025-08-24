MP में 24 घंटे के भीतर पकड़ाया शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी

मेरी खबरें
    देवेन्द्रनगर की पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को फरियादिया की रिपोर्ट के 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा मामले के संबंध में बताया गया कि दिनांक 21 अगस्त को फरियादिया द्वारा थाना देवेन्द्रनगर में आरोपित के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 10:07:04 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 10:07:04 PM (IST)
    शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। देवेन्द्रनगर की पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को फरियादिया की रिपोर्ट के 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा मामले के संबंध में बताया गया कि दिनांक 21 अगस्त को फरियादिया द्वारा थाना देवेन्द्रनगर में आरोपित के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

    मामला दर्ज कर जांच शुरु

    फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना देवेन्द्रनगर में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है। थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर निरीक्षक रामआसरे सोनकर द्वारा मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई।

    आरोपी को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया

    पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्ण एस. थोटा द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्परता पूर्वक आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया एवं उसे न्यायालय पन्ना में पेश किया गया, जहां से आरोपित को जिला जेल पन्ना भेज दिया गया है।

