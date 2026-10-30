'कोई खुशी से रिश्वत दे तो मना नहीं करता', वीडियो वायरल होने के बाद नपे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना में लोकायुक्त पुलिस ने जल संसाधन विभाग के दो कर्मचारियों को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा था। कार्रवाई के बाद विभाग के कार्यपालन यंत्री सीबी अहिरवार का एक वीडियो बहुप्रसारित हुआ है जिसमें वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि वह रिश्वत मांगते नहीं हैं, लेकिन कोई खुशी से दे तो लेने से इंकार भी नहीं करते।

इस मामले में शासन ने शुक्रवार को उन्हें निलंबित कर दिया है। राज्य शासन ने आदेश में कहा कि इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वक्तव्य में कदाचरण की स्वीकारोक्ति को गंभीरता से लिया गया है। यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 (1) का उल्लंघन एवं शासकीय सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।