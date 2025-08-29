लोन दिलाने का झांसा देकर 32 लाख की ठगी, बड़े रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने कर्नाटक से दबोचा शातिर ठग

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पन्ना पुलिस ने इस मामले में 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले शातिर आरोपी रोशन सत्हाना को कर्नाटक के मंगलुरु से गिरफ्तार किया है। यह आरोपी इतना शातिर है कि इसके खिलाफ अकेले पन्ना ही नहीं, बल्कि देशभर में करीब 35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 27 मामले दर्ज हैं।

पन्ना निवासी साजिद खान ने अपने रिसॉर्ट के लिए लोन लेने के लिए 'साई कंसल्टेंट्स' नाम की एक फर्जी कंपनी से संपर्क किया। कंपनी के लोगों ने लोन अप्रूव कराने के नाम पर उनसे अलग-अलग किस्तों में कुल 32 लाख रुपये ऐंठ लिए। न तो लोन मिला और न ही पैसा वापस आया। ठगी का शिकार होने के बाद साजिद खान ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।