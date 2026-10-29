पन्ना SP निवेदिता नायडू का तबादला, साइबर एक्सपर्ट सव्यसाची सराफ नए पुलिस कप्तान

नईदुनिया प्रमिनिधि, पन्ना। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने देर रात 28 अक्टूबर को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इस सूची में पन्ना जिले का भी नाम शामिल है।

पन्‍ना को मिला नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त

आदेश के अनुसार पन्ना की वर्तमान पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू को हटाकर 10वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, सागर में पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर सव्यसाची सराफ को पन्ना जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

कौन हैं नए एसपी सव्यसाची सराफ

नए एसपी सव्यसाची सराफ मूल रूप से मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं, जिन्हें जून 2025 में हुई विभागीय प्रमोशन कमेटी की बैठक में IPS में प्रमोट किया गया था।

साइबर क्राइम और फील्ड दोनों का लंबा अनुभव

IPS में प्रमोशन से पहले वे पुलिस मुख्यालय भोपाल में AIG (सेलेक्शन) के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ थे। वर्तमान में वे SP साइबर क्राइम, इंदौर के पद पर सेवाएं दे रहे थे। साइबर क्राइम और फील्ड दोनों का लंबा अनुभव होने के कारण उन्हें तेज-तर्रार अधिकारी माना जाता है।