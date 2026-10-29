मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

पन्ना SP निवेदिता नायडू का तबादला, साइबर एक्सपर्ट सव्यसाची सराफ नए पुलिस कप्तान

पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू को हटाकर 10वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, सागर में पदस्थ किया गया है।

By Ajay GolhaniEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 10:12:23 AM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 10:12:23 AM (IST)
पन्ना SP निवेदिता नायडू का तबादला, साइबर एक्सपर्ट सव्यसाची सराफ नए पुलिस कप्तान
नए एसपी सव्यसाची सराफ व निवर्तमान पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू। सौजन्‍य वभिाग

HighLights

  1. 28 अक्टूबर को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
  2. इंदौर के पद पर सेवाएं दे रहे थे सराफ
  3. बैठक में IPS में प्रमोट किया गया था

नईदुनिया प्रमिनिधि, पन्ना। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने देर रात 28 अक्टूबर को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इस सूची में पन्ना जिले का भी नाम शामिल है।

पन्‍ना को मिला नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त

आदेश के अनुसार पन्ना की वर्तमान पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू को हटाकर 10वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, सागर में पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर सव्यसाची सराफ को पन्ना जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

कौन हैं नए एसपी सव्यसाची सराफ

नए एसपी सव्यसाची सराफ मूल रूप से मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं, जिन्हें जून 2025 में हुई विभागीय प्रमोशन कमेटी की बैठक में IPS में प्रमोट किया गया था।

साइबर क्राइम और फील्ड दोनों का लंबा अनुभव

IPS में प्रमोशन से पहले वे पुलिस मुख्यालय भोपाल में AIG (सेलेक्शन) के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ थे। वर्तमान में वे SP साइबर क्राइम, इंदौर के पद पर सेवाएं दे रहे थे। साइबर क्राइम और फील्ड दोनों का लंबा अनुभव होने के कारण उन्हें तेज-तर्रार अधिकारी माना जाता है।


अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाईयां

पन्ना जिले में निवेदिता नायडू के कार्यकाल में ठगी गिरोह और अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाईयां हुई थीं। अब नए एसपी के आने से जिले में कानून व्यवस्था को लेकर नई उम्मीदें हैं।

यह भी पढ़ें- जबलपुर जिला अस्पताल में ओपीडी से गायब मिले सात डाॅक्टर, सिविल सर्जन ने थमाया कारण बताओ नोटिस

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।