पंडित धीरेंद्र शास्त्री की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं के गहने और नकदी चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ‘हिन्दू सनातन रथ यात्रा’ के दौरान सोमवार को पन्ना में श्रद्धालुओं की सोने की चेन, मंगलसूत्र और नकदी चोरी हो गई। ग्राम सीरो निवासी धर्मेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उनकी जेब से रुपये निकालकर भाग गया।

अमित सोनी और संतोष सोनी की सोने की चेन, जयप्रकाश चतुर्वेदी के गहने और एक अन्य महिला का मंगलसूत्र भी चोरी हुआ।

छह लोगों ने सोने-चांदी के आभूषण चोरी होने की शिकायत की

एसपी निवेदिता नायडू ने मंगलवार को बताया कि करीब छह लोगों ने सोने-चांदी के आभूषण चोरी होने की शिकायत की है। जुलूस में शामिल लोगों ने दो संदिग्ध महिलाओं को पकड़ा है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस को अंतरराज्यीय गिरोह के शामिल होने का शक है। यह यात्रा पन्ना, दमोह, सागर और टीकमगढ़ से होते हुए करीब 500 किलोमीटर का सफर तय कर 15 अक्टूबर को छतरपुर पहुंचेगी।

संस्कार नहीं होने से उपलब्धियां व्यर्थ

पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बच्चों को संस्कार देकर जाएं। कार्य या व्यापार से व्यक्ति बाद में भी कमाई कर सकता है, लेकिन संस्कार नहीं होंगे तो बाकी उपलब्धियां व्यर्थ हो सकती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जहां बारिश नहीं होती, वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार नहीं होते, वहां पीढ़ियां प्रभावित होती हैं।