नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना/अजयगढ़। सनातन धर्म की एकता, सामाजिक समरसता और धार्मिक जागरूकता का संदेश लेकर निकली सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा के अजयगढ़ पहुंचने पर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अपने बच्‍चों को संस्‍कार दें तभी जीवन सार्थक है।

श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा का स्वागत किया बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आगमन की सूचना मिलते ही नगर में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा का स्वागत किया और महाराज के दर्शन एवं आशीर्वाद के लिए पहुंचते रहे। विभिन्न स्थानों पर लोगों की सहभागिता रथ यात्रा के अजयगढ़ पहुंचने के दौरान नगर का माहौल धार्मिक रंग में दिखाई दिया। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सहित विभिन्न वर्गों के लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर लोगों की सहभागिता देखने को मिल रही है।