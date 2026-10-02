नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। सोशल मीडिया की एक रील ने झांसी के रहने वाले दंपती की किस्मत ही बदल दी। पन्ना की रत्नगर्भा धरती के बारे में सुनकर राजकुमार श्रीवास और उनकी पत्नी गुड्डी देवी ने पन्ना के सरकोहा क्षेत्र में हीरा खदान ली।
6 महीने की कड़ी मेहनत और विश्वास का रंग तब दिखा जब दंपत्ति को एक साथ कुल 5.16 कैरेट के 4 नायाब हीरे मिले। बेशकीमती हीरों के लिए प्रसिद्ध पन्ना जिले की उथली हीरा खदान से महिला को एक साथ चार हीरे मिले हैं।
हीरा धारक महिला गुड्डी देवी पति राजकुमार श्रीवास झांसी जिला उत्तर प्रदेश की निवासी है। एक साथ चार हीरे मिलने पर गुड्डी देवी बेहद खुश है। हीरे मिलने पर इन्होने नियमानुसार चारों हीरे आज शुक्रवार को जिला मुख्यालय में संयुक्त कलेक्ट्रेट स्थित हीरा कार्यालय पहुंचकर हीरे का वजन करवाकर विधिवत जमा करा दिया है।
हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि सरकोहा की निजी खदान में महिला गुड्डी देवी को ये हीरे मिले हैं, जिनका वजन 5 कैरेट 16 सेंट है। इनमें दो हीरे उज्जवल किस्म जिसमें 1.62 कैरेट और 1.29 कैरेट व दो मटमैले किस्म जिसमें 1.44 कैरेट और 0.81 कैरेट हैं।
उज्जवल किस्म के हीरों की बाजार में अच्छी कीमत व डिमांड होती है। इन हीरों को आगामी हीरा नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा। नीलामी में हीरों की जो भी अधिकतम बोली लगेगी, उससे रायल्टी काटने के बाद शेष राशि हीरा धारक को प्रदान की जाएगी।
पति-पत्नी गुड्डी देवी पति राजकुमार श्रीवास का कहना है कि नीलामी से मिलने वाली राशि का उपयोग वे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में करेंगे।
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