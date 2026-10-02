नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। सोशल मीडिया की एक रील ने झांसी के रहने वाले दंपती की किस्मत ही बदल दी। पन्ना की रत्नगर्भा धरती के बारे में सुनकर राजकुमार श्रीवास और उनकी पत्नी गुड्डी देवी ने पन्ना के सरकोहा क्षेत्र में हीरा खदान ली।

6 महीने की कड़ी मेहनत रंग लाई 6 महीने की कड़ी मेहनत और विश्वास का रंग तब दिखा जब दंपत्ति को एक साथ कुल 5.16 कैरेट के 4 नायाब हीरे मिले। बेशकीमती हीरों के लिए प्रसिद्ध पन्ना जिले की उथली हीरा खदान से महिला को एक साथ चार हीरे मिले हैं।