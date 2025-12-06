हॉस्टल में नाश्ता बना जंग का मैदान, पन्ना में रसोइए ने छात्र को पीटा, लाइव वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। एक तरफ हमारी सरकारें नौनिहालों के बेहतर भविष्य और शानदार रहन-सहन के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम की बदहाली की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के शासकीय अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास में हुआ एक विवाद अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है।

छात्र को झेलनी पड़ी मार क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ नाश्ता मांगना एक छात्र को इतना महंगा पड़ सकता है कि उसे लात-घूंसों की मार झेलनी पड़े? जी हां! छात्र नवनीत अहिरवार का आरोप है कि कोचिंग से लौटने के बाद जब उसने रसोइए रामदेव अहिरवार से नाश्ता मांगा, तो ना सिर्फ नाश्ता देने से इनकार कर दिया गया, बल्कि बिस्किट या नमकीन मांगने पर रसोइया आपा खो बैठा। आरोप है कि रसोइए ने छात्र का कॉलर पकड़ा और फिर जमकर मारपीट की।